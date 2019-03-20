В Тюменской области снижается заболеваемость туберкулезом

В Тюменской области проходит традиционный месячник "Здоровые легкие" по борьбе с туберкулезом. С 24 марта по 23 апреля жители региона смогут бесплатно пройти флюорографическое обследование в передвижных флюорографах и по субботам, а также получить информацию о способах профилактики, диагностики и лечения туберкулеза.

В Тюмени по субботам будет возможность обследоваться на туберкулез (рентген и консультация фтизиатра) в Областном противотуберкулезном диспансере (ул.Курортная, 2а) с 9-00 до 13-00 в период проведения акции. Кроме этого, можно будет получить консультацию врача фтизиатра по телефону "горячей линии": (3452) 42-24-98, которая будет работать на базе областного противотуберкулезного диспансера в будни с 9.00 до 17.00.

Также в поликлиниках города, в том числе и в субботу пройти флюорографию сможет любой гражданин РФ независимо от места его проживания при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

В течение 2018 года, как и в предыдущие годы, в области отмечается дальнейшее снижение заболеваемости туберкулезом как среди постоянно проживающего населения, так и с учетом всех случаев туберкулеза, зарегистрированных в территории.

За 2018 год на территории Тюменской области выявлено 1033 пациента с активными формами туберкулеза, из них 904 человека постоянно проживающего населения, лица находящиеся в учреждениях УФСИН — 76 человек, лица, не имеющие российского гражданства – 8 человек, жители других территорий – 16 человек; лица без определенного места жительства – 21 человек и в 8 случаях диагноз установлен посмертно, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Заболеваемость составила 68,5 на 100 тыс. населения, снижение показателя в сравнении с 2017 годом на 4,7% (71,9 на 100 тыс. населения), российский показатель за 2018 — 44,4 (предварительные данные) на 100 тыс. населения.

Одной из основных причин медленного снижения уровня заболеваемости является высокая распространенность туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных.