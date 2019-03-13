В Винзилинском детском саду расскажут о результатах закаливания детей

Как повлияло закаливание на здоровье воспитанников Визилинского детского сада "Малышок", расскажут на родительском собрании, посвященном промежуточному подведению итогов направления "Здоровое поколение 4+" регионального проекта "Регион здоровья". Мероприятие состоится 14 марта, начало в 17:30.

"С октября 2018 года 15 наших детей регулярно проходят процедуру закаливания, за этот период время пребывания на больничном у них сократилось в два раза. На родительском собрании мы расскажем о результатах закаливания, которых удалось достичь на сегодняшний день, и о перспективах проекта", - отметила заведующая детским садом "Малышок" Елена Дремина.

Перед собранием воспитанники детского сада продемонстрируют, как проходит процедура. Ребята под руководством медработника и инструктора физической культуры сначала делают разминку в спортивном зале, затем выбегают на улицу, еще немного разогреваются, обливаются водой комнатной температуры. Следующий этап – посещение передвижной квадро-сауны, которую помог приобрести для детского сада в рамках реализации проекта "Регион здоровья" депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин. Там дети греются, делают точечный самомассаж, закутываются в полотенца и убегают в садик.

На самом собрании специалисты продемонстрируют более обширные и глубокие выводы о здоровье юных моржей, включая результаты лабораторного исследования крови, ЭКГ и УЗИ.

Своими наблюдениями и мнением о проекте поделятся также родители воспитанников. В планах детского сада – продолжить практики закаливания, расширив состав участников и внедряя новые методики, например, закаливание без сауны, сообщили в пресс-службе проекта "Регион здоровья".

Детский сад "Малышок" расположен по адресу: Тюменский район, Винзили, ул. Зеленая, 33.

Подробности о проекте можно найти на сайте https://regionzdorovia72.ru/.

"Регион здоровья" - тюменский областной проект, призванный повысить ресурсный потенциал и качество жизни населения Тюменской области, за счет приобщения к сохранению здоровья через рациональное использование природной силы холодной воды. В числе основных задач: воспитание культуры здоровья тюменцев с детского возраста, продление физического, психического и профессионального здоровья жителей региона, создание инновационной системы спортивного зимнего плавания. Реализуется по пяти основным направлениям с использованием экспериментальных площадок. Руководитель проекта – Алексей Салмин.