В Тюмени проводят профилактику сахарного диабета

Консультативно-диагностический центр "Эндос" организует профилактические акции, скрининги, консультации для профилактики и своевременного выявления у тюменцев диагноза сахарный диабет. Всего в 2018 году эндокринологи клиники провели около 10 тыс. приемов пациентов с этим заболеванием.

Впервые о диагнозе сахарный диабет узнали 78 пациентов, преобладает второй тип. Также на базе "Эндоса" работает кабинет "диабетическая стопа", который посетили за год почти 4 тыс. человек. Осложнения выявили у 2284 тюменцев.

Профилактические мероприятия и Школы сахарного диабета проводятся не только на базе филиала центра, но и в поликлиниках поселков Тюменского района. Специалисты рассказывают пациентам о заболевании и помогают сформировать здоровый образ жизни, чтобы избежать диабета, пишет "АиФ в Западной Сибири".

В Тюменской области больных сахарным диабетом зарегистрировано чуть более 50,5 тыс. человек. Больше половины - это жители областной столицы.