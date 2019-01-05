Поклонники The Beatles устроят кавер-вечер в Тобольске

12:46 05 января 2019
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pixabay.com

Тобольский мультицентр "Моя территория" 16 января приглашает всех желающих принять участие в кавер-вечере, посвященном творчеству The Beatles.

Гости смогут согреться ароматным глинтвейном и спеть или исполнить на гитаре легендарные песни ливерпульской четверки, пишет "Мой портал".

Уютный квартирник состоится по адресу: Тобольск, ул. Красноармейская, 6/4. Вход на мероприятие свободный.

Теги: музыка , Тобольск
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