В Тюменской области внедряют новые электронные сервисы для населения

Тюменская область продолжает активно внедрять информационные технологии в социальную сферу. В 2018 году удалось внедрить новые электронные сервисы для населения.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, были реализованы такие сервисы как: "информирование о суммах выплаченных мер социальной поддержки", "информирование о закрепленном социальном работнике" на портале услуг Тюменской области, "информирование о праве на меры социальной поддержки" на официальном портале органов государственной власти Тюменской области и сервис заказа "социального такси" на портале общественного транспорта региона.

СМИ провели информирование граждан о новых услугах, кампания проводилась по всем каналам связи: выходили новостные сюжеты на тюменском ТВ, были выпущены брошюры, буклуты, видеоролик о преимуществах обращения за услугами в электронной форме. Благодаря проводимой работы доля государственных услуг департамента, предоставленных в электронной форме, выросла с 37% в 2017 до 62% в 2018 году. Отметим, в 2016 году аналогичный показатель составлял всего 7%.

В настоящее время граждане могут получить четыре государственные услуги департамента без необходимости личного посещения органа власти, воспользовавшись электронной подписью. Например, стало возможным получение электронной справки о получении (неполучении) мер социальной поддержки.

Активно ведется работа по автоматизации процессов в социальной отрасли. Например, разработан и внедрены программные модули "Приемная семья для пожилых и инвалидов", "Учет детей с расстройствами аутистического спектра", модернизирован "Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

В 2019 году запланировано внедрение межведомственного информационного банка данных "Медико-социальная помощь", не имеющего на текущий момент аналогов в России.