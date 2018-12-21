Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени посетила делегация Татарстана

Фото пресс-службы ФЦН

Деловая делегация Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики Василем Шайхразиевым 19 декабря посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени.

Гостей встретил Альберт Суфианов - главный врач ФЦН Тюмени, профессор, заслуженный врач РФ. Общение началось с ознакомительной экскурсии по центру, в ходе которой представители Татарстана узнали интересные факты из истории учреждения, сложные случаи из врачебной практики, увидели фотоархив, в том числе снимки известных лиц, побывавших в Федеральном центре нейрохирургии, первых пациентов и участников международных мастер-классов, проводимых на базе ФЦН.

Делегация прибыла в Федеральный центр нейрохирургии по приглашению самого Альберта Акрамовича, который в конце ноября принял участие в форуме "Деловые партнеры Татарстана" в Казани. Кроме того, в Тюмени было принято решение провести выездное заедание Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям, и посещение ФЦН стало одним из важнейших пунктов программы.

Еще более широкие представления о возможностях Федерального центра нейрохирургии Тюмени представил в презентации заведующий организационно-методическим отделом, врач-невролог, кандидат медицинских наук, председатель регионального отделения Тюменской области Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов.

Так, в 2018 году в центре проведено около 4 000 операций пациентам из 81 региона России, включая Татарстан. Была представлена и другая статистика, гости смогли познакомиться с интересными клиническими случаями.

Одним из уникальных пациентов в этом году оказалась маленькая жительница республики – девочка Маша. Впервые в медицинской практике ребенку удалили сразу две обширные опухоли головного мозга, которые влекли за собой сопутствующие симптомы, в том числе эпилепсию, гипертензию, задержку развития. На момент проведения операции малышке было всего девять месяцев.

"Семь месяцев мы проходили консервативное лечение в Татарстане. Когда встал вопрос об операции, наши врачи связались с Альбертом Суфиановым. Я очень рада, что мы попали в ФЦН", - рассказывала мама Маши, жительница Татарстана Клавдия.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени и в дальнейшем готов принимать пациентов из Татарстана. Попасть сюда на лечение при действительной необходимости одинаково просто из любого региона России, воспользовавшись функцией "Заочная консультация" на официальном сайте учреждения. Эта возможность особенно заинтересовала прибывших гостей.

"Мы постоянно работаем над повышением доступности нейрохирургической помощи в регионах. Во-первых, ФЦН Тюмени доступен и открыт для всех граждан страны, причем лечение бесплатное. Во-вторых, наш центр стал кузницей кадров, после обучения у нас специалисты отправляются в свои города и регионы, где внедряют новые технологии. С Татарстаном мы продолжим сотрудничество по обоим направлениям", - резюмировал главный врач ФЦН Альберт Суфианов.

Василь Шайхразиев и его коллеги из Татарстана узнали об уникальном оборудовании центра, как делают операции, удаляются опухоли, какие методики для этого используются. Отметили для себя проведение международных конференций на базе ФЦН в Тюмени, на которые съезжаются специалисты со всего мира. Гости были активно вовлечены в процесс, задали много вопросов и проявили живой интерес ко всему происходящему, в том числе пообщались с родителями юных пациентов, посетив несколько палат детского нейрохирургического отделения ФЦН.

Все увиденное произвело хорошее впечатление на заместителя премьер-министра Татарстана, по ходу общения он выражал позитивное мнение, отметил высокий уровень работы центра.

Одна из представителей делегации, заместитель председателя правления Татарского общественного культурно-просветительского центра города Ташкента Камиля Ковтунова поделилась, что они были удивлены возможностям Федерального нейрохирургического центра, расположенного в Тюмени.

"Здесь все построено на любви к пациентам, видно очень хорошее отношение к больному. Про главного врача ФЦН Альберта Суфианова знает весь мир, весь мир должен знать и о самом центре, талантливых людях, которые в нем работают".

После визита в ФЦН Тюмени делегация отправилась на встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором, на которой обсудили сотрудничество, стандарты работы и управленческий опыт двух регионов, выразили готовность перенимать лучшие практики, развивать взаимовыгодные отношения. Во время переговоров заместитель премьер-министра республики Татарстан Василь Шайхразиев сказал, что важно увеличить количество пациентов из Татарстана и организовать обучение нейрохирургов из Казани в Федеральном центре нейрохирургии.