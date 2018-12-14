При проверке водителей в Тюмени выявили 17 нарушений и одну машину в федеральном розыске

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сплошная проверка водителей прошла сегодня утром на улице Алебашевской областного центра с 6 до 7 часов утра.

За час сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 17 нарушений: 9 человек управляли автомобилями без полиса ОСАГО, один водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, еще один — уже лишен прав управления, один управлял автомобилем без документов. Также было остановлено 4 тонированных авто, еще в одной машине дети перевозились с нарушением ПДД.

"При проверке остановленного автомобиля BMW Х5 автоинспекторы установили, что иномарка находится в федеральном розыске, ее ищет Интерпол. Для дальнейшего разбирательства автоинспекторы доставили автомобиль и его водителя в отдел полиции", — сообщили о результатах в Госавтоинспекции Тюменской области.