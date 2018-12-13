В ФЦН в Тюмени провели порядка 4 тысяч операций и обучили тысячу врачей в 2018 году

Фото пресс-службы ФЦН

Порядка 4 тысяч операций провели врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени в 2018 году. Пациентами стали жители 81 региона России и 14 зарубежных стран. Итоги работы подвели на пресс-конференции, состоявшейся накануне, 12 декабря, под председательством главного врача ФЦН, профессора, заслуженного врача РФ Альберта Суфианова.

"Уходящий год был сложным, но удачным. Мы выполнили задание, поставленное перед нами правительством, и по количеству операций, и по охвату населения. Идет большой поток очень тяжелых пациентов со всей России. Я лично провожу в день не меньше 10 операций", - отметил Альберт Суфианов.

Буквально на этой неделе в ФЦН провели операцию ребенку с колоссальной опухолью головного мозга, которая сдавила все жизненно важные центры, сердце практически перестало биться, пациента везде считали неоперабельным. Врачи ФЦН в очередной раз приняли решение пойти на риск и попытаться спасти ребенка, которому при сложившейся ситуации оставалось жить считанные часы. Альберту Акрамовичу удалось полностью удалить опухоль. На протяжении всей операции жизнь ребенка поддерживал кардиостимулятор.

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Таких пациентов, которые уже не имели надежды на исцеление, на счету тюменских нейрохирургов немало. Самое современное оборудование и авторские хирургические методики, годами отрабатываемые специалистами ФЦН, позволяют совершать настоящие чудеса.

В этом году впервые в российской практике была проведена внутриутробная операция на головной мозг ребенку. У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний — гидроцефалия. На помощь пришла бригада врачей из Тюмени и Екатеринбурга под руководством Альберта Суфианова. Спустя два месяца после операции ребенок благополучно появился на свет, сейчас ему пять месяцев. Мама мальчика в видеописьме, которое показали журналистам на пресс-конференции, поблагодарила врачей ФЦН и рассказала, что малыш чувствует себя отлично и развивается в соответствии с возрастом, а в январе они приедут на плановый осмотр в центр.

"Наша задача – не просто спасти жизнь, но и сохранить ее качество, дать возможность полноценно жить и развиваться. Некоторые наши пациенты показывают поразительные результаты. Мальчик Сема из Подмосковья, которому мы удалили гигантскую опухоль ствола мозга полтора года назад, занял первое место в олимпиаде по математике. Такие новости нас очень радуют", - подчеркнул Альберт Суфианов.

Всего с 2011 года в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени было проведено свыше 25700 операций. Поток пациентов с каждым годом растет, растут и качественные показатели работы. Так, койко-день в центре за время его существования сократился с 11,2 до 6,3. В среднем за такой срок пациент успевает пройти обследование, лечение, первый этап реабилитации и отправиться домой.

"Ключевым моментом является именно эффективная реабилитация пациента. Первый этап реабилитации осуществляется у нас прямо в условиях реанимации сразу после операции. Специалисты проводят вертикализацию, массаж, лечебную физкультуру, используют все методики, помогающие пациенту восстановиться и поднимающие его функциональные возможности. Таким образом, мы подготавливаем пациента к безопасной транспортировке и второму этапу реабилитации, который он проходит в своем регионе, в соответствии с законом Российской Федерации. При этом пациент и специалисты, наблюдающие его, могут обратиться к нам за консультацией", - пояснил заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, кандидат медицинских наук, председатель регионального отделения Тюменской области Союза реабилитологов России Алексей Кудряшов.

Больших успехов ФЦН Тюмени достиг в этом году в образовательной и научной деятельности. Как рассказал заместитель главного врача по перспективному развитию, доктор медицинских наук, профессор Андрей Машкин, в этом году обучение на базе центра прошли 1000 врачей, проведено 23 международных образовательных конференции с участием экспертов из разных стран, включая Бразилию, США, Японию, Сингапур и Австралию.

"Наши компетенции стали намного шире, нежели просто диагностика и лечение. Мы приближаемся к модели зарубежной университетской клиники, которая имеет учебные и научные корпуса, и даже производственные мощности. Система подготовки нейрохирургов, созданная Альбертом Акрамовичем, является одной из лучших в мире. В обучении мы используем самое современное оборудование: 3D-технологии позволяют печатать тренировочные учебные модели, в этом году в центре появился уникальный симулятор, таких всего 15 в мире", - рассказал он.

Кроме того, в центре ведется научно-инновационная деятельность. Здесь защищают кандидатские и докторские работы, специалисты центра выпускают собственные монографии, уже опубликовано несколько сотен статейных публикаций в профильных журналах России и за рубежом, имеются патенты на изобретения.

Большой потенциал для применения в нейрохирургии имеют современные технологии 3D-моделирования и бесконтактной хирургии. Специалисты центра в сотрудничестве с учеными проводят опыты и реализуют экспериментальные проекты по этим направлениям. Как скоро они появятся в официальной медицинской практике – вопрос финансирования. Но нет сомнений, что с их появлением, российская нейрохирургия выйдет на качественно новый уровень.

"Установку для бесконтактного лечения паркинсонизма уже создали в Израиле, лечат, не повреждая кожных покровов. Мы работали над подобным проектом параллельно с израильтянами, но из-за недостатка финансирования его заморозили, хотя он реализован на 70% и специалисты готовы работать с такой технологией. Перспективы огромные", - добавил руководитель ФЦН Альберт Суфианов.

Значимым событием 2018 года стало присвоение Альберту Суфианову звания Заслуженного врача Российской Федерации. Награду вручил лично президент Владимир Путин в Кремле 27 ноября. У журналистов возник вопрос, поступают ли предложения к Альберту Акрамовичу и членам его команды, касающиеся работы за границей, ведь специалисты такого уровня востребованы в любой стране.

"Предложения поступают, но мы держимся. Я благодарен президенту России, министерству здравоохранения РФ, Тюмени, правительству Тюменской области за то, что здесь создали условия мне и моей команде, дали технологические возможности для реализации нашего потенциала. Но я надеюсь на рост. Мы работаем здесь, в том числе, и для того, чтобы давать кадры стране. Если они будут распространяться по стране, то это поднимет уровень медицины, это стоит только приветствовать", - ответил профессор.

В завершение пресс-конференции Альберт Суфианов поблагодарил тюменские СМИ за освещение работы Федерального центра нейрохирургии, вручил журналистам почетные грамоты и благодарственные письма.

"Если бы не СМИ, то об этих сложных операциях, которые мы делаем, мало бы кто узнал. Вы помогаете людям не только в Тюменской области, но и по всей России, узнать о нашем центре, помогаете повысить доступность высокотехнологичной медицины для населения, и за это вам огромное спасибо", - обратился он к журналистам.

По окончании пресс-конференции журналисты смогли познакомиться с рисунками детей, которые больны эпилепсией, но, несмотря на сложный диагноз, взяли в руки карандаши, краски и нарисовали яркие и содержательные рисунки. Конкурс рисунков был объявлен в рамках проекта партии "Единая Россия" - "Жизнь в ясном сознании". Куратором проекта является депутат Тюменской областной думы Альберт Суфианов. На днях все участники конкурса получат новогодние открытки с Новым годом от Альберта Акрамовича, а победители - призы.