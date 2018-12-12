В Тюмени прошел снежный кадетский бал

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища станцевали на ежегодном предновогоднем балу в Мраморном зале ДК "Нефтяник". В этом году театрализованное представление было поставлено по мотивам сказки Шарля Перро "Золушка".
Торжеству предшествовали репетиции, на которыми юноши в парах с приглашенными школьницами, студентками колледжей и вузов тщательно разучивали танцевальные па.
Первыми череду кадетских балов открыли будущие выпускники - около 90 одиннадцатиклассников. Вместе с прелестными девушками юноши кружились в вальсе, отплясывали кадриль и польку, танцевали полонез, мазурку, водили хоровод и играли в новогодний ручеек.
Впереди балы у восьмого, девятого и десятого курса.
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