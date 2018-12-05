Альберт Суфианов принял участие в кадаверном курсе по хирургии основания черепа в Женеве

В первых числах декабря Женева (Швейцария) принимала значимых гостей из мира науки. В числе звезд нейрохирургии – главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, профессор Альберт Суфианов.
Участники Продвинутого кадаверного курса по хирургии основания черепа Европейской Ассоциации нейрохирургических обществ (EANS) собрались по приглашению Избранного ПрезидентаEANS, профессора, руководителя научно-исследовательской группы по нейрохирургии отделения нейронаук университета Женевы - Карла Шаллера. Альберт Акрамович на образовательном курсе прочитал лекцию по транскондилярному доступу, презентовал работу Федерального центра нейрохирургии, а также провел показательную операцию в обучающем центре университетской клиники.
"Взаимодействие с лучшими нейрохирургами мира, учеными и талантливыми учениками открывает новые возможности для развития медицины. На курсе собрались представители российского и европейского научного сообщества. Я с радостью откликнулся на приглашение, прекрасная клиника и площадка для старта начинающих нейрохирургов. Многие мои коллеги, с которыми я здесь встретился, уже посетили и наш центр, Мы активно делимся наработками и тиражируем накопленный опыт", - рассказал Альберт Суфианов.
Действительно, в конце сентября этого года, в рамках сотрудничества и обмена опытом, вместе вице-президентом российской Академии наук, Владимиром Чехониным в ФЦН приезжал профессор Карл Шаллер.
"Ваш центр очень известен в мире, я много слышал о нем и о профессоре Суфианове за рубежом и рад, что меня пригласили. На мой взгляд, это идеальное место для развития академической нейрохирургии и создания обучающего центра для молодых ученых и врачей. Мечта любого нейрохирурга – работать в таком центре, иметь такие возможности, которые представлены здесь", - выразил мнение Карл Шаллер по итогам визита в ФЦН.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru