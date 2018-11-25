Врачи в Тюменской области проводят ЭКГ дистанционно

Скорую медицинскую помощь Тюмени и Тюменского района оборудовали современными телекардиографами. Аппараты позволяют передавать данные ЭКГ дистанционно и оперативно для своевременной постановки диагноза, который может угрожать жизни пациента.

Как сообщили в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи, телекардиодиагностика позволяет вовремя диагностировать инфаркт миокарда и жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма. Фельдшерские бригады в онлайн-режиме отправляют результаты исследования в консультативный центр и мгновенно получают экспертное заключение врача.

Ранее теле-ЭКГ проводили при помощи старых кардиографов: нужно было дозвониться до старшего врача, приложить телефон к специальному датчику. Информация отправлялась в течение двух минут, в случае возникновения помех приходилось все делать заново.

Новая аппаратура передает данные по цифровому каналу через сим-карту. Электрокардиограмма пациента отправляется на компьютер врача нажатием одной кнопки на сенсорном экране кардиографа в течение 20 секунд.

"Врач-эксперт исследует пленку, пишет заключение и рекомендации по лечению. Вся информация поступает на кардиограф в текстовом виде, которую можно распечатать и приложить к карте вызова. Вовремя начатое лечение пациентов с острым коронарным синдромом и нарушениями сердечного ритма, быстрая доставка в профильное медучреждение значительно улучшают прогноз и исход болезни", - прокомментировал главный фельдшер “Станции скорой медицинской помощи” Евгений Сидоров.

За сутки врач оперативного отдела скорой медицинской помощи принимает не менее 20 ЭКГ-файлов от фельдшерских бригад из Тюмени, Тюменского, Исетского,

Нижнетавдинского, Ярковского и других районов юга области. В распоряжении фельдшеров скорой помощи – полсотни новых телекардиографов российского производства.