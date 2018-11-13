В торговых центрах тюменцам предложат проверить сахар

15:26 13 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

Завтра, 14 ноября, в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом специалисты городских поликлиник будут консультировать горожан в торгово-развлекательных центрах Тюмени.

С 15 до 17 часов в ТЦ "Фаворит" (ул. Валерии Гнаровской, 12) будут работать врачи отделения профилактики поликлиники №14. Посетители получат возможность измерить уровень сахар в крови с помощью экспресс-метода, артериальное давление, узнать информацию о сахарном диабете и мерах его профилактики.

В ТЦ "ЦУМ" (ул. Орджоникидзе, 63а) с 12 до 15 часов специалисты ММАУ "Городская поликлиника № 3" определят уровень сахара крови, измерят вес, рост, индекс массы тела, расскажут о факторах риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний всем желающим.

В ТЦ "Панама" (ул. 2-я Луговая, 30) с 12 до 15 часов горожане также смогут измерить сахар крови, а сотрудники отделения профилактики ММАУ "Городская поликлиника № 1" расскажут о сахарном диабете и его предупреждении, сообщили в департаменте здравоохранения администрации Тюмени.

Теги: диабет , профилактика
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