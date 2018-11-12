Пятнадцать тюменских призывников отправятся в президентский полк

Фото предоставлено РЦДППВ «Аванпост»

Торжественный митинг, посвященный отправке пятнадцати лучших призывников Тюменской области на службу в президентский полк, пройдет завтра у мемориала "Вечный огонь" на Исторической площади. Традиционное мероприятие проходит в рамках проекта "Призывник" и приурочено к Всероссийскому дню призывника, который в этом году состоится 15 ноября.

Президентский полк — это элитная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля. В президентском полку проходит службу по призыву молодежь большинства регионов России.

"Молодых людей объединяет горячая любовь к родине, стремление с высоким качеством выполнить возложенные задачи, честно и добросовестно исполнить свой воинский долг", — отмечают организаторы мероприятия, региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".