В Тюменском технопарке детям и взрослым расскажут, как полноценно жить и сохранять здоровье при сахарном диабете

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11 ноября в Тюменском технопарке (улица Республики, 142) с 10:00 до 18:00 пройдет социальная акция – День диабета. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с диабетом, организатором выступает компания Medtronic.

Диабет остается третьей причиной смертности в России - после сердечно-сосудистой патологии и онкологии.

На встрече эндокринологи объяснят родителям, как поддерживать детей с сахарным диабетом, научат детей правильно относиться к своему заболеванию и помогут составить план здорового питания.

Будущие родители с диабетом смогут найти ответы на волнующие вопросы, как выносить и родить здорового ребенка и поддержать здоровье во время беременности. Для маленьких посетителей на протяжении всего дня будут работать аниматоры.

Программа Дня диабета рассчитана на детей и взрослых с диабетом, их друзей и родственников. Это открытые лекции и познавательные мастер-классы:

"Едим правильно";

"Методы введения инсулина";

"Диабет и беременность";

"Подростки с сахарным диабетом 1 типа";

"Помповая инсулинотерапия";

"Психология и диабет у детей".

Среди приглашенных спикеров:

Светлана Сметанина, д.м.н., профессор кафедры детских болезней педиатрического факультета Тюменского медуниверститета, врач-эндокринолог/детский эндокринолог;

Лариса Бельчикова, к.м.н., врач-эндокринолог высшей квалификационной категории);

Анна Шайтарова, к.м.н., доцент кафедры педиатрии ИНПР, главный внештатный детский эндокринолог городского департамента здравоохранения;

Любовь Степанова, педиатр высшей квалификационной категории, детский эндокринолог высшей квалификационной категории;

Анастасия Иванова, психолог.

"Проведение Дней диабета стало хорошей традицией. Третий год подряд мы организуем обучающие мероприятия с целью повысить информированность населения об этом заболевании и снять многие мифы, связанные с ним. Важно продемонстрировать, что при правильных методах компенсации человек с диабетом не отличается от здоровых людей и может вести привычный всем образ жизни. Как этого добиться — в непринужденной атмосфере расскажут и научат опытные врачи и психологи", — говорит менеджер по маркетингу подразделения "Диабет" компании Medtronic в России Галина Пересыпкина.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

Компания Medtronic plc - мировой лидер в области медицинских технологий, услуг и решений, используемых для облегчения боли, восстановления здоровья и продления жизни миллионов людей по всему миру. Штаб-квартира Medtronic plc расположена в Дублине, Ирландия. В компании работают более 84 тыс. человек, которые помогают врачам, медицинским учреждениям и пациентам в свыше 150 странах. Приоритет компании – сотрудничество с заинтересованными сторонами во всем мире в целях дальнейшего развития здравоохранения совместными усилиями в соответствии с корпоративным девизом Further, Together.