Для тюменских детей из неполных семей адаптируют турнир "База героев"

Источник: группа "ЦСиМИ "База Героев" ВКонтакте

Активисты Центра патриотического воспитания "Достойный выбор" адаптируют военно-патриотический турнир "База героев" для детей из неполных семей. В новом проекту задействуют курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Как сообщил руководитель центра, директор ТРОО "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев, в рамках обновленного проекта мальчики из неполныхсемей будут преодолевать дистанцию с воспитанниками старших курсов училища. Уже есть предварительная договоренность с руководством ТВВИКУ, направлены документы на согласование начальнику училища. После официального подтверждения и одобрения инициативы общественники объявят дату проведения турнира, пишет ИА "Тюменская линия".

Изначально турнир "База героев" был ориентирован на совместный досуг пап и их детей, однако к авторам проекта стали поступать запросы от матерей, воспитывающих детей в одиночку. Для решения этого вопроса планировали набирать наставников, но затем приняли решение о сотрудничестве с ТВВИКУ, ведь офицер – хороший пример для подражания.

"Мы просим участвовать именно курсантов старших курсов, которые сами скоро начнут заводить семьи, чтобы они тоже осознали: быть папой это не только участвовать в рождении ребенка, но и воспитывать его", - отметил Максим Шереметьев.

Общественники уже осмотрели территорию военного училища: площади позволяют организовать турнир для сотни детей, поэтому на "Базе героев" смогут побывать дети не только из областного центра, но и из районов.

"База героев" уже знакома многим тюменцам, оценили проект и эксперты: он неоднократно становился победителем грантовых конкурсов городского, областного и всероссийского уровней, в том числе фонда президентских грантов. Благодаря победе на конкурсе от Роспатриотцентра "База героев" до конца 2018 года пройдет в восьми муниципалитетах Тюменской области, а материальная база пополнится оборудованием для лазертага и радиоуправляемыми танками.