Тюменцы стали реже садиться за руль в нетрезвом виде

Показатели аварийности на тюменских дорогах по вине нетрезвых водителей в 2018 году значительно сократились. Число погибших в "пьяных" ДТП снизилось почти в три раза по сравнению с прошлым годом, раненых стало меньше на 15%, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"Чтобы добиться этого, Госавтоинспекция области вместе с правительством региона, общественностью, средствами массовой информации предприняли ряд

профилактических мер, направленных на формирование у жителей области нетерпимости к нетрезвому вождению", - отметил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Виталий Давыдов.

Вовремя остановить водителей, севших за рулем в нетрезвом виде, помогают граждане, которые стали активнее сообщать о подобных случая в полицию.

Тем не менее, работы еще предстоит немало - около семи тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения отстранены от управления транспортом в этом году на дорогах области сотрудниками ГИБДД, в том числе почти тысяча человек сделали это повторно.

Активное участие общественности в предупреждении нетрезвого вождения и взаимодействие всех субъектов профилактики позволит сделать наши дороги более безопасными.