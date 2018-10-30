Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени изучают современные практики интенсивной терапии

Заведующий организационно-методическим отделом Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, врач-невролог, к.м.н. Алексей Кудряшов принял участие в курсе повышения квалификации "Интенсивная терапия при острых нарушениях мозгового кровообращения", который проходил на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве.

Как сообщил Алексей Кудряшов, основой успешной работы врача является непрерывное повышение квалификации, совершенствование собственных знаний путем чтения литературы, обмена опытом с коллегами, изучения практик в других медицинских учреждениях. Большой объем актуальной информации можно получить и на специальных образовательных курсах. Так, в Научно-исследовательском институте скорой помощи им. Н.В. Склифосовского состоялся курс по интенсивной терапии при ОНМК, который состоял из практического изучения широкого спектра вопросов. Темы, которые поднимались на лекциях, актуальны для отделения ранней нейрореабилитации ФЦН.

"Данный курс рекомендован Минздравом РФ для специалистов, которые работают с пациентами в остром и острейшем периоде при заболеваниях нервной системы. Были освещены и проработаны такие темы, как нейровизуализация у больных с ОНМК, реперфузионная терапия, диагностика и лечение внутричерепной гипертензии, рассмотрены ультразвуковые и функциональные методы обследования в неврологии", - рассказал Алексей Кудряшов.

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Состав преподавателей курса можно назвать уникальным. Своим опытом со слушателями делились нейрохирурги, врачи УЗИ, специалисты функциональной диагностики, неврологи. С лекциями выступил ведущий специалист института, заведующий неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой реанимации и интенсивной терапии, к.м.н. Ганипа Рамазанов. Отдельным блоком шла тема интенсивной терапии больных с острой церебральной недостаточностью, которую осветил директор НИИ им. Склифосовского, доктор медицинских наук, профессор РАН Сергей Петриков. Он же провел для участников курса углубленную экскурсию по институту, продемонстрировав главные достижения и принципы работы с пациентами.

"Особое внимание было уделено уникальной системе организации госпитализации пациентов в приемном отделении. Сергей Сергеевич показал, как происходит прием и сортировка пациентов, маршрутизация тяжелых пациентов. Основные задачи – сэкономить время и повысить качество диагностики и своевременного оказания медицинской помощи", - прокомментировал Алексей Кудряшов.

Отметим, Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского основан на базе одной из старейших московских больниц, в этом году учреждению исполнилось 95 лет. За это время институтом накоплен колоссальный опыт по оказанию медицинской помощи в острый период большинства заболеваний, в том числе острых нарушениях мозгового кровообращения. Большой научный и практический потенциал кадрового состава, современное оснащение позволяют успешно разрабатывать новые и совершенствовать существующие методы диагностики и лечения неотложных состояний, что позволяет лечить больных с наиболее тяжелыми и осложненными острыми хирургическими заболеваниями и травмами.