Новые НаукоЛабы откроются в тюменских школах

В школах Тюменской области в новом учебном году откроют около 40 НаукоЛабов - инновационных лабораторий, в которых ученики будут осваивать практические навыки по физике, химии, биологии, вести проектные и исследовательские работы.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, кабинеты лабораторий будут оборудованы современными комплексами для проведения экспериментов и лабораторных работ по точным и естественным наукам. Школьники будут работать здесь под присмотром педагогов, углубленно изучать механику, мехатронику, системы автоматизированного управления и готовиться к соревнованиям WorldSkills.

Один лабораторный комплекс включает в себя более 155 различных приборов (весы, термометр, дозиметр, мультиметр, ампервольтметр), ноутбук, цифровой микроскоп, калориметр, магнитную мешалку, набор по электрохимии и многое другое.

Первые НаукоЛабы уже появились в новых школах Тобольска и областного центра в минувшем учебном году. Их возможности высоко оценили не только педагоги, но и сами дети.

В новом учебном году инновационные классы появятся в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске, Казанском и Уватском районах. В дальнейшем опыт школьных лабораторий распространится на все муниципалитеты региона.