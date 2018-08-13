В Тюмени дорогу нетрезвому водителю перекрыли эвакуатором

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Рано утром в Тюмени автоинспекторы принудительно остановили автомобиль, водитель которого создавал угрозу для окружающих.

Мужчина на "Шкоде" не остановился по требованию наряда полка ДПС ГИБДД. Передвигаясь по городу, он проехал несколько перекрестков на красный сигнал светофора. На улице Чаплина движение автомобилю ограничили эвакуатором и патрульным автомобилем.

"Подъехав к препятствию, водитель не успел развернуться, он был задержан. У мужчины имелись признаки опьянения, кроме него в машине находились две пассажирки, добровольно подвергшие свою жизнь опасности поездкой с пьяным водителем", — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Показания алкотестера водителя "Шкоды" составили 0,77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Оказалось, что 45-летний тюменец в 2016 году уже был лишен права управления транспортом за пьяную езду. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное нетрезвое вождение.