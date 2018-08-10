С начала года в Тюменской области изъяли четыре десятка партий рыбы

За первое полугодие 2018 года управление Роспотребнадзора по Тюменской области проверило более двухсот предприятий общественного питания и торговли, занятых оборотом рыбы и рыбной продукции. По показателям качества и безопасности специалисты исследовали 231 пробу по физико-химическим, санитарно-химическим, паразитологическим и радиологическим показателям

"Удельный вес рыбной продукции, не соответствующей требованиям по микробиологическим показателям, составил 18%. По всем фактам обнаружения в обороте продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, проведен комплекс мер, направленный на пресечение ее оборота", — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

Из оборота была изъята 41 партия рыбы и рыбных продуктов общим объемом более 300 кг. В основном продукция изымалась из-за отсутствия полной и достоверной информации для потребителей и документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции. По фактам административных правонарушений наложены штрафы на сумму более 1,6 млн рублей.