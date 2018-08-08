Тюменская область отпразднует 74-летие

Тюменская область отмечает свой 74-й день рождения 14 августа. Праздничные мероприятия в регионе начнутся уже в эти выходные и продлятся на следующей неделе, среди них — концерты, познавательные викторины, квесты, интерактивные площадки и многое другое.

Тюменское музейно-просветительское объединение приглашает 11 и 12 августа на автобусные экскурсии: "Мир сибирской русской деревни", "Операция H2O" и "Тайны Сибирского города".

14 августа в 14 часов в Музейном комплексе имени Словцова откроется выставка "Бәйрәм – реликвии и традиции". Посетители смогут увидеть уникальные предметы, имеющие отношение к многовековой истории ислама и богатой культуре татарского народа.

В этот же день в мультимедийном парке "Россия — моя история" состоятся тематические экскурсии: "Развитие Тюменской области", "Сибирь в эпоху Рюриковичей", "Сибирь в правление династии Романовых", "Тюменская область 1944–2018", а также пройдетмастер-класс под названием "Символ области".

Также в День области в 17.00 во дворце национальных культур "Строитель" состоится концертная программа "Родные просторы".

17 августа Тюменская областная научная библиотека приглашает на краеведческий вечер "Как мне дорог этот край", посвященный дню рождения Тюменской области. На площади перед библиотекой с 17:00 до 18:00 пройдет литературно-краеведческая викторина "По страницам родного края". С 17:30 до 19:30 можно будет побывать на обзорной экскурсии по библиотеке.

Также 17 августа концертные программы с участием творческих коллективов пройдут в сквере "Казачьи луга", в зоне отдыха заречных микрорайонов, лесопарке Затюменском, на площади у ДК "Поиск" и в ДК "Водник".