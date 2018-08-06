Представители российской и казахстанской спецслужб встретятся в Тюмени

Очередное совместное совещание представителей Федеральной службы безопасности России и Комитета национальной безопасности Казахстана пройдет в Тюмени 6 и 7 августа.

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, мероприятия пройдут на уровне руководителей региональных подразделений органов безопасности. В ходе официальных встреч будут обсуждаться вопросы развития и укрепления межведомственного взаимодействия управления ФСБ России по Тюменской области и департамента по Северо-Казахстанской области Комитета национальной безопасности по основным направлениям деятельности специальных служб.