Представители российской и казахстанской спецслужб встретятся в Тюмени

15:01 06 августа 2018
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yarnovosti.com
| Фото: yarnovosti.com

Очередное совместное совещание представителей Федеральной службы безопасности России и Комитета национальной безопасности Казахстана пройдет в Тюмени 6 и 7 августа. 

Как сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области, мероприятия пройдут на уровне руководителей региональных подразделений органов безопасности. В ходе официальных встреч будут обсуждаться вопросы развития и укрепления межведомственного взаимодействия управления ФСБ России по Тюменской области и департамента по Северо-Казахстанской области Комитета национальной безопасности по основным направлениям деятельности специальных служб.

Теги: безопасность , Казахстан , совещание , ФСБ
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