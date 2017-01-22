Тюменские аграрии готовятся к посевной

В Тюменской области начинается подготовка к новому сельскохозяйственному сезону. О готовности техники к проведению полевых работ эксперты отрасли поговорят на совещании 27 января. На мероприятии соберутся специалисты, курирующие вопросы инженерно-технического системы, представители власти и предприятий.

Как сообщили в департаменте АПК Тюменской области, совещание не ограничится чтением докладов. Эксперты посетят предприятия Тюменского района, чтобы проконтролировать подготовку техники к посевной на местах. Так, запланированы поездка в п. Московский на базу "НИИСХ Северного Зауралья", осмотр зерносушильного хозяйства племзавода "ТОПОЛЯ", изучение производственных мощностей предприятия "ТюменьРемТехПред2". Участники совещание также побывают в кормоцехе учебного корпуса механико-технологического института ГАУ "Северного Зауралья".

По словам начальника отдела механизации регионального департамента агропромышленного комплекса Николая Колчанова, готовность техники к весенним полевым работам является одним из главных фактором успеха посевной кампании.