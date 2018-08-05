В больнице Тобольска будут оказывать плановую нейрохирургическую помощь

Нейрохирургический стационар для плановых пациентов откроется на базе Областной клинической больницы №3 в Тобольске. Здесь также провели капитальный ремонт в четырех отделениях хирургического корпуса.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, помещения больницы полностью обновились: заменены все коммуникации, закуплена мебель, установлена новая сантехника, душевые кабины, индивидуальные ночники с розетками для максимально комфортного пребывания пациентов. В отделении травматологии несколько палат выделено для плановых пациентов нейрохирургического профиля. Операции и телемедицинские консультации ведёт врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Сергей Тихомиров.

В учреждение приобрели набор титановых пластин для закрытия дефектов свода черепа. Теперь жителям Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов, перенесшим трепанацию черепа, местные нейрохирурги по направлению терапевта помогут закрыть дефект современной титановой пластиной бесплатно по полису ОМС.

Врач-нейрохирург также оказывает экстренную помощь при черепно-мозговой травме и геморрагическим инсульте. За месяц в экстренном порядке к нему поступает от 12 до 20 пациентов с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести. В таких случаях выполняется костно-пластическая трепанация, т.е. костный лоскут сохраняется, человек может избежать инвалидности из-за дефекта свода черепа. При необходимости используются и современные материалы.

