Врачи из стран Азии собрались на конференции по эндоскопичекой хирургии в Тюмени

Международная конференция по эндоскопической хирургии ACNS Endoscopic cadaver and live surgery seminar стартовала на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. В течение трех дней специалисты из Индии, Кувейта, Японии, Непала, Южной Кореи и России прослушают лекции экспертов и пройдут практическое обучение различным методикам.

Мероприятие организовано по инициативе председателя Азиатского конгресса нейрохирургов (ACNS), профессора Йоко Като (Япония). Заместитель директора отделения нейрохирургии, директор Центра нейроэндоскопии госпиталя Красного Креста Нагойя Дайни Тетсуя Нагатани от имени Йоко Като поблагодарил за теплый прием участников курса в Тюмени. "Тема эндоскопии - важный аспект в развитии современной нейрохирургии. Уверен, что мастер-класс пройдет на высшем уровне", - отметил он.

Главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов, открывая конференцию, поблагодарил всех лекторов, которые, несмотря на занятость, приехали в Тюмень, чтобы безвозмездно поделиться опытом с коллегами.

"Особенность этой конференции заключается в ее комбинированности. Мы уже проводили множество мастер-классов на отдельные темы, но на этот раз нам удалось собрать лучших экспертов практически по всем направлениям эндоскопической нейрохирургии. Это будет особенно полезно для начинающих врачей, поможет им определиться со специализацией и расширить свои знания. Думаю, что не менее интересно им будет и познакомиться с работой нашего центра", - сказал профессор.

Также гостей поприветствовал главный федеральный инспектор по Тюменской области Андрей Руцинский. По его словам, Федеральный центр нейрохирурги в Тюмени, открытый в 2011 году при активной поддержке федеральных и региональных властей, под руководством Альберта Суфианова стал не только передовым лечебным учреждением, но и крупной научно-образовательной площадкой.

"В ФЦН работают высококвалифицированные специалисты, центр имеет самое современное оборудование. Для нас большая честь принимать здесь представителей медицинского сообщества из разных стран, уверен, что эта конференция будет полезна", - добавил он.

Эндоскопические операции постепенно вытесняют традиционные открытые хирургические вмешательства, поскольку позволяют выполнять сложные операции на головном и спином мозге при минимальной травматизации тканей. Таким образом, эндоскопия позволяет не только эффективно провести операцию, но и сократить сроки реабилитации пациента, сохранить функции организма и качество его жизни. Федеральный центр нейрохирургии, один из ведущих в стране и в мире, активно внедряет малоинвазивные методики и имеет огромный опыт в проведении таких операций.

Насыщенная программа конференции по традиции включает не только теорию, но и практику. Первый день будет посвящен лекциям по различным направлениям эндоскопической хирургии. Поблагодарив за приглашение, с докладом на тему "Продвинутая эндоскопическая хирургия гипофиза – сохранение нормального гипофиза" выступил основатель и главный нейрохирург Центра BRAINS (Индия) Н.К. Венкатарамана.

"Медицинские технологии так далеко продвинулись, что мы можем полностью удалять опухоль гипофиза, не повреждая его. В нашем центре оперируют много пациентов с такой проблемой. При этом мы используем трансназальный транссфеноидальный доступ", - рассказал врач.

Продолжил тему гость из Кувейта Валид Азаб с лекцией по эндоскопическому эндоназальному удалению крупных и гигантских аденом гипофиза. Также лекторы из разных стран поделятся опытом по эндоскопической хирургии при фиброзной дисплазии основания черепа, удалению коллоидных кист и другим возможностям эндоскопии.

4 августа на базе областного бюро судебно-медицинской экспертизы для участников будет организован кадаверный мастер-класс по трансназальному транссфеноидальному и расширенному доступу к гипофизу и черепным ямкам. Эксперт из Японии Такаюки Нишиваки продемонстрирует удаление опухолей 4 желудочка с эндоскопической ассистенцией, а главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов – эндоскопическое лечение травмы плечевого сплетения.

В завершающий день конференции участники смогут наблюдать за живой хирургией по трансляции из операционной. Эта часть курса будет посвящена эндоскопической спинальной хирургии дегенеративных заболеваний позвоночника и транссфеноидальной хирургии аденомы гипофиза. По итогам обучения состоится вручение сертификатов участникам.

Организаторами конференции выступают: региональная общественная организация "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", Asian Congress of Neurological Surgeons, кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.