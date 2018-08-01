Югорские дети едут в тюменские лагеря как к себе домой

В загородных детских лагерях Тюменской области этим летом отдохнут и пройдут оздоровление 15,6 тысяч детей. Отдыхают в них в основном местные жители, а также ребята из Югры и Ямала. Многие могут похвастать тем, что бывали здесь уже не раз.

Вице-президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Людмила Закладная отмечает, что у северян стабильно высокий спрос на путевки в наши детские центры.

Тюменские лагеря жители округов выбирают, потому что, во-первых, территориально близко расположены, во-вторых, родители и организаторы детского отдыха хорошо понимают, что адаптация ребенка проходит в достаточно благоприятных в близких к привычным климатических условиях, при этом у нас погода более устойчивая и теплая. А еще потому, что их здесь душевно принимают. "Один раз побывав в наших лагерях, поняв, что их тут ждут и любят, ребята потом уже едут как к себе домой. Многие заранее планируют смены, договариваются с друзьями, в какой отряд пойдут, в какой комнате будут жить. И мы стараемся сохранять коллективы, чтобы ребят встречали уже знакомые лица", - говорит Людмила Закладная.

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За лето в тюменских лагерях отдохнут 3 322 югорчанина, в том числе 274 - по программе "Сотрудничество". Чаще всего путевки родителям помогают приобретать компании, в которых они работают.

На третьей смене в лагере "Энергетик" 72 ребенка из Югры. Помимо разных важных и интересных дел, дети знакомятся с историей пионерии.

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"Лагерю "Энергетик" в этом году 35 лет, поэтому решили сделать упор на историю: начинаем с пионерии и поэтапно доходим до сегодняшнего дня. Рассказываем историю, посвящаем в прошлое и ориентируем на будущее. Вспоминаем тех, кто стоял у истоков пионерии, проводим встречи с интересными людьми", - отмечает руководитель лагеря Надежда Полишко.

Аня Бодрова, 14 лет, Нижневартовск:

"Первый раз отдыхала в этом лагере в прошлом году. Понравилось, поэтому я снова здесь. Путевки нам дал "Самотлорнефтегаз". Тут есть чем заняться, много кружков. Мне особенно нравится шитье игрушки. Смена очень интересная – про пионеров. Любопытно узнать их историю".

Уникальность лагеря в том, что уже второй год здесь ведется работа по изучению геологии. Ребята знакомятся с минералами, учатся обтачивать полудрагоценные камни, которые поставляет Горный геологический университет Екатеринбурга, а по окончании смены увозят их с собой в качестве сувениров.

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В лагере предусмотрены и оздоровительные процедуры. "У нас есть хороший медицинский пункт, где дети проходят витаминизацию, воздушные процедуры, ручной массаж, пьют кислородные коктейли. Вкупе с правильным питанием это дает мощный оздоровительный эффект. В прошлом году у нас отдыхала группа спортсменов из Сургута и Нижневартовска. Когда ребята вернулись к себе домой, обнаружили, что у всех повысился гемоглобин в крови. Сейчас купили путевки по коммерции, и около около сорока человек заезжают на четвертую смену", - отмечает Надежда Полишко.

Киселева Дарья, 15 лет, Нижневартовск:

"Путевку принес папа, он работает в "Самотлорнефтегазе". Лагерь мне очень понравился. Тут очень большая территория, очень просторно. Можно заниматься всем, чем захочешь. Кто-то шьет, кто-то музыкой, кто-то играет в футбол. Очень много спортивных мероприятий. В тюменском лагере я в первый раз. До этого была во многих, и в Болгарии, и в Турции, но этот прямо мне очень нравится. "Энергетик" лучше! Там не очень вожатые, они не столько уделяют внимание детям, как должно, как это делают в "Энергетике".

Около тридцати подростков из Югры отдыхают в "Ребячьей республике" на самой популярной смене – лидерской. У них мы тоже поинтересовались, почему выбрали тюменский лагерь.

Полина Баранова, 15 лет, Ханты-Мансийск:

"В Ребячке отдыхаю третий год подряд. Мне тут все очень нравится. Ездила и в другие лагеря, например, в болгарский лагерь "Хелиос". Я думала, что это лагерь самый лучший, но когда я оказалась в "Ребячьей республике", мое мнение кардинально поменялось, и сейчас ни в какие другие лагеря я ездить не хочу. Здесь хочется развиваться, есть много чем заняться, интересные зарядки, танцминутки. Каждый год появляется что-то новое и ты совершенствуешься с каждым разом, поэтому становится все интереснее и интереснее".

Ульяна Боровкова, 14 лет, Нефтеюганский район, Каркатеево:

"В "Ребячке" в четвертый раз, потому что мне тут очень нравятся вожатые, программа смены, нравятся идеи концертов, побегушек. Здесь можно проявить себя в творчестве, танцах, как я, или спорте и музыке. Из местных лагерей была еще в "Острове детства", там тоже классно. Мне в принципе в Тюмени нравится очень".

Александр Боровков, 16 лет, Нефтеюганский район, Каркатеево:

- В "Ребячке" я второй раз и снова без ума от этого лагеря. По традиции участвую в лидерской смене. Здесь у меня уже много друзей. Программа смены направлена на сплочение детей в отрядах, на проявление их лидерских качеств, проявление ораторских навыков. Здесь раскрывают все грани талантов и способности детей. Если ребенок думает, что ничего не может и не умеет, то в "Ребячке" его всему научат!"