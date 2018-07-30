На тюменцев составляют протоколы за купание в запрещенных местах

В Тюменской области подошел к концу второй этап профилактической акции "Вода — безопасная территория".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в рамках мероприятия было проверено более 1,1 тысячи мест неорганизованного отдыха людей на водоемах. В результате было выявлено и пресечено 26 случая нарушения общественного порядка и составлено 12 протоколов за купание в запрещенных местах.
Нарушители были выявлены и по части пользования маломерными судами. В ходе надзорно-профилактических мероприятий инспекторами государственной инспекции по маломерным судам составлено 28 протоколов об административной ответственности, три судна поместили на спецстоянку.
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