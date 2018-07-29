Переезд в другую страну: куда и зачем?

Для россиян, желающих переехать жить за границу, перспективной и нетрудной в осуществлении является миграция в Канаду или Израиль. И вот почему.

1. Иностранцы в Канаде зарабатывают в среднем от 2 тыс. долларов в месяц. И это не предел. Специалисты в сферах, требующих профильного образования, (к примеру, это юриспруденция, IT–сфера или менеджмент) претендуют на зарплату от 5 тысяч долларов в месяц. И, хотя желательно подтверждение своего образования непосредственно в Канаде, это вполне осуществимо.

При этом переехать в Канаду можно несколькими способами: по федеральной иммиграционной программе, по провинциальным иммиграционным программам, по образовательным программам или по рабочей визе.

Не говоря уже о том, что страна эта весьма гостеприимна, с хорошей экологией, красивой природой и привычным для российского человека климатом. И Канада регулярно предлагает огромные возможности для переезда: специальные иммиграционные программы для студентов, специалистов, инвесторов, бизнесменов и даже просто семей. Канадцы вообще весьма заинтересованы в мигрантах. В отличие от тех же Штатов. Только в 2018 году правительство Канады планирует привлечь в страну 310 000 иностранных граждан.

2. В Израиле трудовые мигранты так же зарабатывают от 2000$ в месяц. И это тоже не предел! Например, в сфере клининга и строительства начальная ставка составляет от 2500$ месяц. Причем востребованы как представители рабочих профессий, так и няни, менеджеры и руководители - все зависит только от ваших навыков, знания языка и образования.

В перспективе Израиль дает всем желающим возможность стать полноправным гражданином страны. Как ни странно, Израиль в этом вопросе весьма либерален. А приятным бонусом становится близость моря, ласковый климат, уникальная история, крайне интересная культура и толерантное общество.

Однако важно понимать, что подготовка переезда в другую страну - дело, требующее взвешенности и ответственности. Важно, чтобы с вами работали профессиональные юристы, нотариусы и переводчики. Желательно, чтобы рядом с вами на протяжении всего процесса находились опытные в этом вопросе люди, вплоть до помощи с поиском жилья, трудоустройством, устройством детей в школу и/или садик.

И, конечно, стоит обратиться в какое-нибудь проверенное агентство. Потраченные на это средства с лихвой окупятся, зато вы избавите себя от нервотрепки и будете уверены в положительном результате переезда. Еще лучше, если контора эта международная.

Агентство по вопросам иммиграции "BetterLife" поможет выбрать наиболее подходящий для вас вариант и предоставит профессиональную поддержку на каждом этапе иммиграционного процесса. В штате агентства - квалифицированные юристы, переводчики, адвокаты и нотариусы. В процессе работы пожеланиями клиентов занимаются эксперты непосредственно из той страны, которую человек выбрал для переезда. Всё это гарантирует юридическую безопасность и максимальное удобство при оформлении документов и переезде.