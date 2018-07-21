"Тюменский бройлер" продолжает модернизацию производства

На птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" в рамках проекта модернизации автоматизируют производственный процесс. Наращивание производственной мощности позволит увеличить продажи продукции, сообщили в пресс-службе губернатра.

В июне на птицефабрике запустили новую машину Meyn В50 для обвалки бедра и грудки цыплят бройлеров. Теперь производство куриного филе исключает ручной труд, а значит более безопасно.

"Раньше нас сдерживали ограниченные производственные мощности, теперь эта проблема решена", - отмечает генеральный директор предприятия Оксана Величко.

Также на территории "Тюменского бройлера" идет строительство новых птичников. Инвестиционный проект рассчитан на несколько лет, и позволит существенно нарастить объем выпускаемой продукции с нынешних 32,8 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн к 2021-му году.