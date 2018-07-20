Полтысячи юнармейцев совершили в Югре первый прыжок с парашютом

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Более 500 участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" совершили первый прыжок с парашютом в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Первая парашютная секция в регионе начала работу в июле, сегодня в ней занимаются 93 подростка. Кроме того, в 29 субъектах Российской Федерации, на территории которых дислоцированы части и соединения Центрального военного округа (ЦВО), открыты 153 юнармейские смены в детских лагерях. Продолжаются и другие мероприятия юнармейского лета: военно-спортивные состязания и спартакиады, открытые уроки славы и мужества, историко-патриотические экскурсии.

С начала года в ряды "Юнармии" на территории ЦВО приняты почти 5,5 тыс. юношей и девушек, всего же в округе их уже более 100 тысяч человек.