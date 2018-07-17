Альберт Суфианов поделился опытом с нейрохирургами Северной Осетии

Фото пресс-службы ФЦН

Главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктор медицинских наук, профессор Альберт Суфианов побывал в Северной Осетии по приглашению главы республики Вячеслава Битарова, чтобы поделиться опытом с будущими и практикующими врачами, рассказали в пресс-службе ФЦН.

В рамках визита Альберт Суфианов прочел курс лекций для студентов Северо-Осетинской государственной медицинской академии и встретился с коллегами из Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра и Республиканской клинической больницы.

По словам Альберта Суфианова, Федеральный центр нейрохирургии в сотрудничестве с правительством Северной Осетии готов принимать осетинских студентов на прохождение послевузовской подготовки, а практикующих специалистов – в целях повышения квалификации.

"На базе нашего учреждения в Тюмени расположена кафедра нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова. Здесь у будущих врачей есть возможность получить уникальный опыт, работая с опытнейшими наставниками, используя самое современное оборудование, постигая нейрохирургию не только в теории, но и на практике", - подчеркнул профессор.

Так, например, недавно в распоряжении ординаторов кафедры появился виртуальный симулятор, который позволяет обучаться операциям в условиях, максимально приближенных к реальным.

Руководитель республики поблагодарил Альберта Акрамовича за приезд и за готовность делиться уникальным опытом с коллегами.