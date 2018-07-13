Создатель комиксов о Тюмэне собирает деньги на издание финальной части

На платформе Planeta.ru запущена краудфандинговая кампания на издание финальной истории о локальном супергерое Тюмэне. Автор трилогии комиксов — тюменский художник Георгий Елаев. В жилах Тюмэна течет нефть, он глуп и раздражителен, много ругается, но комиксы о нем раскупают в специализированных магазинах по всей стране.

Чтобы издать финальный том трилогии, нужно собрать 120 тысяч рублей. Деньги пойдут на верстку и печать издания тиражом 500 экземпляров, а также на гонорары приглашенным авторам.

Проект можно поддержать безвозмездно на любую сумму либо выбрать что-то в качестве вознаграждения: подписанный экземпляр комикса, нарисованную открытку с благодарностью, деревянный значок с Тюмэном, футболку. Любители комиксов при деньгах могут приобрести лот "Пьяный рисовач". На сегодняшний день проект собрал более 15 тысяч рублей.

На вырученные с продаж комиксов деньги Георгий Елаев уже помог издать начинающим авторам их первые комиксы, запустил школу комиксистов и даже частично профинансировал международный тюменский фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen.