Песни о Победе объединили жителей Ишима

Проект "Пропоем вместе песни Победы" реализовали в Ишиме накануне празднования 9 мая. В социально-реабилитационном центре "Согласие" объединились люди разных возрастов, профессий, чтобы исполнить песни периода Великой Отечественной войны.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, воспитанники и специалисты центра, участники волонтерского движения и общественных организаций собрались вместе, чтобы спеть песни Победы. Активное участие в проекте приняли представители Ишимского землячества Югра, Ишимской епархии, совета ветеранов Ишимского района, военно-патриотического клуба "Миротворец" при Никольском кафедральном соборе, воспитанники детской школы искусств и детского центра хореографического искусства, студенты

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова.

Собравшиеся исполнили известные стихи и песни о войне, среди которых "Катюша", "Вальс фронтовой медсестры", "Майский вальс", "Журавли" и другие. Состоялся показ фильма "Дети войны", посвященного пионерам-героям. Его создали воспитанники центра "Согласие" под руководством педагога-психолога Олеси Прохоровой.