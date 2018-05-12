Медперсонал ФЦН в Тюмени получил правительственные награды

В пятницу, 11 мая, медицинский персонал Федерального центра нейрохирургии в Тюмени отметил грядущий День медицинской сестры. В торжественной обстановке специалистам Центра вручили правительственные и внутренние награды. Затем медработники отдохнули на небольшой концертной программе, чтобы с новыми силами помогать людям.

В ФЦН Тюмени трудятся около 200 представителей среднего медицинского персонала. В рамках программы, посвященной празднованию Дня медицинской сестры, благодарственными письмами департамента здравоохранения Тюменской области наградили пять сотрудниц Центра из числа среднего медперсонала.

"В ФНЦ я работаю третий год, прийти сюда побудили меня многочисленные положительные отзывы со всех концов страны. Поэтому приняла решение переехать из Нижневартовска. И не пожалела. Тюменский Федеральный центр нейрохирургии отличается от многих других медучреждений. Здесь собраны самые передовые технологии. И для работы медицинской сестры есть всё и даже больше: всё необходимое пациентам, все подручные средства в нужном количестве, соблюдаются необходимые условия труда. А медсестрой хотела стать с детства, и не хочу менять профессию. Хоть и тяжело, но, когда видишь результат – поправляющихся пациентов – понимаешь, что оно стоит того", - делится впечатлениями о работе в ФЦН Татьяна Письмак, медицинская сестра палатного нейрохирургического отделения №4.

Также 34 сотрудницы ФЦН получили почетные грамоты главного врача, профессора, д.м.н., члена правления Ассоциации нейрохирургов России Альберта Суфианова.

"Праздник Дня медицинского работника для нас – очень серьезный день. Именно на медперсонал падает основная нагрузка, к примеру, по выхаживанию больного, именно они – основная движущая сила Центра, и итог общей работы очень зависит от их труда. В том числе благодаря замечательной работе среднего медицинского персонала ФЦН демонстрирует отличные показатели, сравнимые с ведущими европейскими клиниками. Мы вправе гордиться этими цифрами, и я горжусь нашими медбратьями и медсестрами", - выступил с поздравительным словом Альберт Суфианов.

Выступая перед коллективом, старший медбрат Артур Батыршин подчеркнул, что ФЦН Тюмени работают лучшие медицинские сестры, стойкие и выдержанные профессионалы. Нейрохирургия – сложная и специфичная область медицины, поэтому ответственность медперсонала Центра крайне велика, и справляются он с ней прекрасно.

"Я всегда говорил, что медицинская сестра – не машина для выполнения назначений врача, которая машинально делает свою работу. Нет, это думающая и профессиональная единица. Сестра всегда думает, прежде чем что-то сделать. И именно такой коллектив собрался в ФЦН. Я горжусь, что тружусь с вами в таком замечательном учреждении", - отметил Артур Батыршин. "Мой общий стаж работы медицинским работником составляет 33 года. И я рада, что сейчас работаю в Федеральном центре нейрохирургии. Здесь подобрался замечательный, профессиональный коллектив, хорошая, спокойная обстановка для работы, здесь мне очень нравится. Вся моя жизнь прошла в больнице, и я люблю общаться с пациентами. Самое главное в работе медсестры – это внимание, трудолюбие, и чтобы душа лежала к этому делу, ведь это не просто профессия, а призвание. В ФЦН, на мой взгляд, как раз такой персонал", - рассказывает медсестра отделение анестезиологии и реанимации Лида Попова.

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Отметим, 12 мая ежегодно мир отмечает важный праздник - день медицинской сестры. Дату 12 мая выбрали не случайно – это день рождения англичанки Флоренс Найнтингейл, которая в далеком 1853 году во времена Крымской войны создала первую в мире группу медсестер. в штаб сестер милосердия вступали все желающие: крестьянки, аристократки, монахини. Женщины ухаживали за ранеными солдатами и помогали врачам на операциях. Так и появилась новая профессия.

В России профессию медсестры основал Петр I. Царь подписал указ "О назначении монахинь в госпитали", после чего женщины добровольно вступали в ряды сестер милосердия. Однако императрица Екатерина II указ отменила, и только врач Михаил Пальцев в 1860 году попросил властей создать штаб медсестер в помощь хирургам. Через несколько лет эта профессия появилась в каждом военном госпитале. А позже – во всех больницах и поликлиниках.