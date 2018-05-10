В Тюменском индустриальном университете открывают Высшую инженерную школу

Обучение по программам бакалавриата и магистратуры в Высшей инженерной школе ТИУ начнется в сентябре 2018 года. Особенность Школы — проектный подход в обучении.

"Данный проект направлен на ту часть обучающихся, которые заинтересованы в индивидуальном развитии как профессиональной, так и личностной траектории, кто готовит себя к быстро меняющемуся миру. Основная цель Высшей инженерной школы в том, чтобы подготовить человека, способного адаптироваться к изменению технологий и профессиональной среды, и умеющего встраиваться в систему разделения труда будущего", — рассказала и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова.

Студенты-бакалавры будут не только решать инженерные задачи, построенные по принципу "от простого к сложному", но и определять возможные пути достижения проектного результата. Из широкого спектра дисциплин, изучаемых в рамках учебного процесса, они смогут выбрать те предметы, которые необходимы для реализации их проекта.

Образовательная программа предусматривает и развитие soft-компетенций – выбор траектории своего личностного развития, а в рамках внедрения модели "LiberalArt" есть свободные дисциплины, направленные на развитие инженерного творчества и формирующие выпускника как разносторонне развитую личность. Неотъемлемой частью обучения студента Школы станет вовлечение в общественную, творческую, научную и предпринимательскую деятельность.

Основной принцип магистерской программы, которая будет называться "Цифровая трансформация региона" — это модульность. Учебный процесс будет организован по формату глубокого погружения, предусматривающего несколько модулей в течение семестра, работа — в проектной команде. Три дня в неделю – насыщенное аудиторное обучение, остальное время — самообразование с использованием дистанционных технологий.

Как отмечают в пресс-службе вуза, модели пилотного проекта в дальнейшем организаторы предполагают изменить все образовательные программы вуза, что в конечном итоге должно обеспечить трансформацию всего опорного университета.

Первые студенты Высшей инженерной школы будут учиться в отдельном здании. Интерьер Школы выполнен по особым принципам: пространство способствует развитию инженерного творчества и предусматривает возможность межгруппового общения. Подготовкой будущих бакалавров и магистров будут заниматься не только представители профессорско-преподавательского состава вуза, но и эксперты в области реализации проектной работы, а также решения инженерных задач российского и международного уровней.

Вступительные испытания для будущих студентов Высшей инженерной школы начнутся в конце августа. У будущих бакалавров оценят результаты ЕГЭ, портфолио, предложат решить кейсы, инженерные или изобретательские задачи, сконструировать в системах: NX, Компас-3D, CATIA, T-FLEX CAD 3D или решить практические задания из курса физики. Вторым этапом станет написание эссе и собеседование на английском языке. Это позволит выявить наиболее мотивированных студентов, которые готовы учиться по-новому.