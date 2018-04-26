Тюменцам предлагают "отжаться за победу"

Фото: группа "STREET WORKOUT ТЮМЕНЬ" / vk.com

Флешмоб "Отожмись за победу" от спортивного сообщества Тюмени состоится 9 мая на набережной Туры. В объединении Street Workout тюменцам предлагают вместе отжаться 26663 раза — за каждый день, прошедший c момента окончания Великой Отечественной войны.

С 15 до 18 часов на организованной спортивной площадке пройдут показательные выступления спортсменов, конкурсы и сдача нормативов для всех любителей активного образа жизни. Каждый сможет проверить, как долго он может провисеть на перекладине, простоять на одной ноге или в планке или сколько раз отжаться с дополнительным весом.

Добавим, что в прошлом году на аналогичной акции тюменцам предстояло отжаться 34032 раза — как отмечали организаторы, столько часов шла Великая Отечественная война.