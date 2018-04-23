В Тюмени пройдут испытания теплосетей

Температурные испытания тепловых сетей пройдут в контуре теплоснабжения тюменской ТЭЦ-2 завтра, 24 апреля. Контур ТЭЦ-2 включает микрорайоны Войновка, Восточные, Тюменские, 1–6 микрорайоны, Южный, Московский тракт и Дом обороны.

Как сообщает пресс-служба УСТЭК, в ходе испытаний специалисты повысят температуру сетевой воды, что позволит выявить дефекты трубопроводов, компенсаторов и опор, а также проверить компенсирующую способность сетей в условиях температурных деформаций.

"Оперативные бригады теплоснабжающей организации переведены в режим особой готовности для обеспечения безопасности и устранения возможных технологических инцидентов. Определено 40 контрольных точек, в которых будут выставлены наблюдающие. В зоне проведения температурных испытаний будет задействована спецтехника и мобильные оперативные бригады", — отмечает Евгений Мурзин, заместитель технического директора по эксплуатации УСТЭК.

Накануне в целях безопасности на время проверки от тепловых сетей отключат отопительные системы детских, учебных и лечебных учреждений; калориферные установки; неавтоматизированные системы горячего водоснабжения; отопительные системы с непосредственной схемой присоединения, а также районы с теплотрассами, имеющими высокий износ.

В настоящий момент УСТЭК проводит инструктажи с исполнителями коммунальных услуг. Управляющим компаниям при подготовке к испытаниям следует тщательно проверить состояние внутридомовых инженерных коммуникаций и, в случае необходимости, провести их ремонт.

Тюменцам напоминают о правилах безопасности в день проведения температурных испытаний. Будьте бдительны в зоне нахождения теплотрасс и подтопляемых участков. Не приближайтесь к месту возможного парения. Не заходите за ограждения и предупреждающие знаки, если таковые есть. Не покидайте транспорт и не приближайтесь к нему в зоне возможного разлива теплоносителя.

Собственникам рекомендуется проконтролировать подготовку управляющих компаний к предстоящим температурным испытаниям. В случае неисправности внутридомовых теплообменников в кранах возможно появление горячей воды сверхнормативной температуры – включайте холодную воду и постепенно добавляйте горячую. Обязательно донесите информацию о мерах безопасности до детей.

В случае обнаружения признаков повреждения теплосетей необходимо сообщать о данных фактах диспетчеру по телефону: + 7 (3452) 41 10 98 или в колл-центр: + (3452) 38 62 00. При повреждениях внутридомовых систем теплопотребления следует обращаться в управляющую компанию.