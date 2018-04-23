В музей императорской семьи в Тобольске привезли экспонаты из частных коллекций и других музеев

Фото: пресс-служба Тобольского музея-заповедника

До сентября 2018 года в Музее семьи императора Николая II будут экспонироваться предметы, предоставленные коллекционерами и федеральные музеями. Накануне туда были привезены вещи из Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Российского национального музея музыки и Государственного архива РФ, храма Святого Благоверного князя Александра Невского (Псков), а также вещи из коллекции княгини Ольги Куликовской-Романовой и Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко.

Как сообщает пресс-служба Тобольского музея-заповедника, в музее императорской семьи можно будет увидеть Ветхий Завет с пометками Николая II, личные вещи императрицы Марии Федоровны – супруги Александра III, а также великой княгини Ольги Александровны, личный дневник последнего Тобольского губернатора Николая Ордовского-Танаевского и уникальные предметы из фондов Тобольского музея-заповедника: плакетку из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный им Тобольскому музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, семейный фотоальбом с фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, шелковую шаль Александры Федоровны, "Святое Евангелие" со штампом и автографом императрицы и многое другое.

Музей семьи императора Николая II откроется 29 апреля.