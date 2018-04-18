Эпилептологическая служба в доме-интернате Успенки готовится к открытию

На очередном заседании общественного совета регионального партийного проекта ЕР "Жизнь в ясном сознании", координатором которого выступает депутат Тюменской областной Думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберт Суфианов, были озвучены промежуточные результаты работы по открытию эпилептологической службы в детском психоневрологическом доме-интернате села Успенка. В действие проект вступил в начале прошлого года и на сегодняшний день, по словам организаторов, близится к завершению.

"Открытие эпилептологической службы позволит решить главную задачу: дети, которых сложно транспортировать из дома-интерната в город для проведения медицинских обследований, будут диагностироваться на месте. Удалось оборудовать специализированное помещение, скоро начнется установка диагностических аппаратов, решается вопрос с кадрами. Уверен, данная служба будет востребована в полной мере, а главное – мы поможем больным детям, которые, как никто другой, нуждаются в особом уходе и внимании", - прокомментировал Альберт Суфианов.

О мероприятиях, которые были проведены по плану мероприятий в прошлом году и в начале 2018 года, доложил председатель общественного совета, заведующий организационно-методическим отделом ФЦН Алексей Кудряшов, он также рассказал о мероприятиях, которые предстоит реализовать до конца текущего года.

"Работа ведется в разных направлениях: встречи депутата с трудовыми коллективами города и студентами медицинских заведений, круглые столы, индивидуальные онлайн-конференции по вопросам лечения эпилепсии, выездные экспертные совещания, проведение обучающих семинаров "школа эпилептологии", обсуждение реабилитационных мероприятий и многое другое. Все направления переплетаются в проекте органично и преследуют цель: повысить качество специализированной медицинской помощи пациентам из декретированных групп населения", - отметил в своем выступлении Алексей Кудряшов.

Заместитель директора детского психоневрологического дома-интерната села Успенка Елена Макарова рассказала более подробно об организации площадей, которые по проекту уже реконструированы под эпилептологическую службу. Четыре светлых кабинета с просторными коридорами и отдельным выходом вскоре станут обжитыми. Все готово к установке мебели и медицинского оборудования для проведения ЭЭГ-мониторингов, позволяющих проводит энцефалограмму детям в круглосуточном режиме. Решаются вопросы кадрового плана.

"У нас 120 детей ежегодно нуждаются в прохождении энцефалографии, после открытия этой услуги в нашем учреждении, решится много серьезных проблем, и в первую очередь, это вопрос транспортировки детей с серьезными неврологическими отклонениями в медучреждения за пределы дома-интерната, а суточный мониторинг даст более точную картину динамики заболеваний головного мозга", - сообщила Елена Анатольевна. Она отметила, что открытие эпилептологической службы запланировано на конец мая этого года.

Активное участие в обсуждении вопросов проекта приняли члены общественного совета – Вера Змановская, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации, заместитель главного врача детского психоневрологического центра "Надежда" и Нина Нежиборская, председатель тюменской городской общественной организации "Особый ребенок".