В Тюменской области выплатили пенсионные накопления умерших на 30 млн рублей

В 2017 году в Тюменской области были произведены выплаты пенсионных накоплений умерших граждан на 30,3 млн рублей. За выплатами обратились 738 правоприемников.

Тюменцам напоминают: если ваш близкий человек ушел из жизни до выхода на пенсию, но в период его трудовой деятельности осуществлялось перечисление страховых взносов на формирование накопительной пенсии, то вы можете получить пенсионные накопления.

Размер выплаты напрямую зависит от наличия и величины средств, учтенных в накопительной части лицевого счета умершего застрахованного лица, так как правопреемнику выплачивается вся сумма пенсионных накоплений.

Для получения выплаты правопреемникам умершего человека необходимо до истечения шести месяцев со дня его смерти обратиться с заявлением в любой территориальный орган Пенсионного фонда России. Если вы пропустили указанный срок, его можно восстановить только в судебном порядке, отмечают в отделении ПФР по Тюменской области.

Если средства пенсионных накоплений были переведены в негосударственный пенсионный фонд, то обращаться за выплатой нужно туда с тем же пакетом документов.