Тюменцев приглашают на бесплатные мастер-классы по работе с керамикой

Интерактивная выставка "Ее величество чашка" состоится 15 апреля в мультицентре "Моя территория". Тюменцы смогут не только посмотреть декорированные объекты, но и сами создать новые экспонаты.

В рамках выставки пройдет лекция от искусствоведа, члена союза художников России Оксаны Костко. Начало в 11:30. Она расскажет об основах гончарного производства и познакомит с технологическими особенностями работы с глиной. А на мастер-классах все желающие научатся создавать и разрабатывать дизайн, а также декорировать керамические плитки.

Мастер-класс "Создание дизайна керамических плиток различными способами декорирования" стартует в 12:00.

Также гостей мультицентра научат расписывать керамические изделия акварелью.

Мастер-класс "Чайная иллюстрация акварелью" начнется в 12:00.

Помимо выставки, лекции и мастер-классов участники смогут поделиться впечатлениями за приятной беседой и ароматными напитками со сладкими лакомствами.

Вход свободный, материал для мастер-классов предоставляется организаторами. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Начало в 11.00, мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1).