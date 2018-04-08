Юные тюменские туристы преодолели 25 км на лыжах

Юные тюменские туристы из центра "Аванпост" совершили многокилометровый лыжный переход, преодолев за два дня около 25 км. Весь маршрут от озера Андреевское до села Мальково они прошли на специальных лесных лыжах с широкими полозьями.

Как сообщили в центре "Аванпост", многие из ребят впервые отправились в такой поход. "Необычным было то, что мы шли не слаженной командой. Группа была сформирована из добровольцев, некоторые из них не обладали навыками полевых выходов. У девушек из спортивных групп “Функциональное многоборье” и “Полиатлон” есть опыт в овладении спортивными лыжами", - прокомментировал инструктор-методист Роман Луняшин.

В походе приняли участие 16 добровольцев - воспитанники разных объединений Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" и члены молодежного клуба Русского географического общества. Ребята научились ориентироваться на местности, распознавать следы животных и выживать в лесу в экстремальных условиях. Все участники перехода выполнили 3 юношеский спортивный разряд по виду спорта "Туризм".