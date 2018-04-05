В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии

Победителем первой международной олимпиады по нейрохирургии среди студентов медицинских вузов на приз губернатора Тюменской области, прошедшей на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 3-4 апреля, стал студент 6 курса из Гродно (Беларусь), уроженец Дагестана Ибрагим Саламов.

Второе место занял студент 6 курса из Краснодара Тимофеос Эминидис, третье - Александр Гагай, обучающийся на третьем курсе в Екатеринбурге. Первые два победителя будут зачислены на бесплатное обучение на кафедре нейрохирургии МГМУ имени Сеченова. Студент, занявший третье место, приступит к обучению на кафедре после окончания вуза.

"У меня есть свой канал, где уже достаточно много читателей. Один из них посоветовал мне поучаствовать в этой олимпиаде. Я прошел регистрацию и очень обрадовался, когда меня приняли. Я благодарен Альберту Суфианову и организаторам конкурса за предоставленную возможность. Я мечтаю работать в таком замечательном центре. Буду стараться, чтобы оправдать ожидания", - поделился победитель олимпиады Ибрагим Саламов. "В Тюменской области действует программа подготовки медицинских кадров, одобренная главой региона Владимиром Якушевым. Вы будущее нейрохирургии, поэтому для вашего обучения на кафедре созданы все условия. Сегодня наша отрасль, действительно, испытывает дефицит кадров, но, увидев ваши результаты, я удивился. Такой уровень у ребят, которые учатся не в центральных регионах, а на периферии, - это замечательно. Мы ждем вас в Федеральном центре нейрохирургии. Если выдержите подготовку, сможете работать у нас, станете настоящими профессионалами", - обратился к победителям главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор Альберт Суфианов.

Сопредседатель олимпиады, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Первого МГМУ им. Сеченова Сергей Дыдыкин выразил надежду на то, что конкурс станет традиционным, и инициатива ФЦН Тюмени будет распространяться в других городах России.

Как рассказал заместитель главного врача по перспективному развитию ФЦН Тюмени, профессор Андрей Машкин, испытания состояли из теории и практики. Сначала у студентов проверяли общие знания анатомии, нейрохирургии, английского языка. Затем из 45 участников 20 сильнейших показали свои практические навыки. Выполняли шов нерва, наложение анастомоза и фрезевые отверстия на черепе животного.

Остальные тем временем стали слушателями лекций от ведущих российских и зарубежных нейрохирургов – Альберта Суфианова, Сергея Дыдыкина (Сеченовский университет), Луиса Борбы (Бразилия), Катсуми Такизавы (Япония).

Отметим, что в олимпиаде принимали участие студенты из Астрахани, Архангельска, Бишкека, Гродно, Донецка, Екатеринбурга, Ижевска, Краснодара, Москвы, Назрани, Нижнего Новгорода, Перми, Рязани, Самары, Самарканда, Санкт-Петербурга, Симферополя, Смоленска, Тюмени, Улан-Удэ, Уфы, Чебоксар, Челябинска. Многие из участников уже твердо определились с выбором будущей специализации, решили стать нейрохирургами.

"На первом курсе я попала на практику в отделение нейрохирургии. Было интересно наблюдать за пациентами и за тем, как наши врачи развивались. В это время у нас в больницах появилось новое оборудование, стали проводить больше операций. В этой сфере можно развиваться, главное – запастись терпением, стремлением и никогда не сдаваться", - рассказала студентка из Симферополя Ксения Алексеева.

Приехали на олимпиаду и участники из дальнего зарубежья. Ясин Якоу из Морокко в настоящее время обучается в краснодарском медицинском вузе. Набираться опыта именно в России он решил неслучайно.

"Чтобы стать хорошим врачом в Марокко, нужно иметь международный опыт. Я выбрал обучение в России, потому что ваша страна знаменита своей базой, собственными методами в медицине и науке. Кроме того, Россия имеет глубокую историю, которой я тоже очень заинтересован. Я уже посещал медицинские центры в разных странах, в том числе в Дубае, слышал много хорошего о ФЦН в Тюмени. Но то, что я увидел здесь своими глазами, превзошло мои ожидания. Я мечтал бы здесь работать", - признался участник.

Добавим, целью проведения олимпиады является привлечение талантливых молодых специалистов в нейрохирургию. Участники, не вошедшие в число призеров, смогут поступить на кафедру нейрохирургии МГМУ имени Сеченова, действующую на базе ФЦН Тюмени с 2016 года, на общих основаниях. Руководит кафедрой главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени, дмн, профессор, действительный член Всемирной Академии нейрохирургов Альберт Суфианов.

Олимпиада обещает стать традиционной. Многие участники твердо решили, что примут участие в состязаниях снова.

Организаторами олимпиады выступили: Правительство Тюменской области, Кафедра нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), World Academy of Neurological Surgery, РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", Neurosurgical TV.