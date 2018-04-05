В Ишиме и Тобольске бесплатно обучат программированию

Бесплатная Школа программирования стартует во второй половине апреля в Ишиме и Тобольске. Курс по 1С и Python ориентирован на специалистов с начальным уровнем знаний. Попасть в группу можно, успешно пройдя тестирование на сайте проекта. Результаты зачисления станут известны с 13 по 16 апреля.

Обучение рассчитано на три месяца, в течение которых группы будут заниматься два раза в неделю. По итогам каждый участник курсов должен выполнить аттестационную работу, лучших выпускников трудоустроят в компании региона.

Занятия в Тобольске будут проходить по адресу 8 микрорайон, 40а, в Ишиме — по адресу Пономарева, 21. В Тюмени Школа программирования традиционно базируется в Технопарке.

"Мы уже убедились, что Школа позволяет быстро подготовить IT-кадры для предприятий. В прошлом году обучение по самым популярным языкам программирования прошли более ста специалистов в Тюмени. В новом семестре проект вышел за границы Тюмени, курсы в Ишиме и Тобольске открыты совместно с компаниями "Аминосиб", "Эксперт" и СИБУР", — рассказывает куратор Школы программирования Алексей Томилов.

Организаторами Школы программирования выступают Агентство инфраструктурного развития и Тюменский технопарк.