В Тюменской области закрываются ледовые переправы

Вчера была завершена работа трех ледовых переправ в Ярковском районе. Проведенные специалистами ГИМС замеры льда показали, что проезд транспорта по ним стал опасен. После закрытия переправ были ликвидированы ледяные трассы через реки. В этих местах установили предупреждающие знаки и преграждающие проезд устройства.

"В этом году в связи с затяжной весной ликвидация ледовых переправ происходит на два три дня позднее по сравнению с предыдущим годом", — отметил начальник ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

По сообщению ГУ МЧС, сегодня завершили свою работу зимние переправы Ярково, Сорокино и Покровское. Водителей просят выбрать новые маршруты для безопасного проезда к соседним селам и деревням.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области