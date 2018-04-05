В Тюменской области закрываются ледовые переправы

Вчера была завершена работа трех ледовых переправ в Ярковском районе. Проведенные специалистами ГИМС замеры льда показали, что проезд транспорта по ним стал опасен. После закрытия переправ были ликвидированы ледяные трассы через реки. В этих местах установили предупреждающие знаки и преграждающие проезд устройства.
"В этом году в связи с затяжной весной ликвидация ледовых переправ происходит на два три дня позднее по сравнению с предыдущим годом", — отметил начальник ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.
По сообщению ГУ МЧС, сегодня завершили свою работу зимние переправы Ярково, Сорокино и Покровское. Водителей просят выбрать новые маршруты для безопасного проезда к соседним селам и деревням.
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
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