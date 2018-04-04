Тюменцы могут передать подарки ветеранам

Жители Тюмени могут присоединиться к ежегодной социальной акции "Почтовая станция "#СпасибоВетеранам".

Шестой год подряд она реализуется Областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение". Главная цель благотворительной акции — выражение внимания, заботы и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.

По традиции в качестве подарков, входящих в состав посылок для ветеранов, неравнодушные тюменцы могут передать бытовую технику, сувениры, средства реабилитации, текстильные принадлежности, посуду, кухонный инвентарь, продукты питания длительного хранения и другие вещи.

Ежегодно большую активность проявляют дети и подростки. Ребята своими руками изготавливают, оформляют посылки в тематике военных лет. Организаторы и на этот раз с 5 по 28 апреля приглашают школьников и воспитанников детских садов поучаствовать в патриотическом марафоне и порадовать Героев Победы.

Сделать доброе дело поможет специальный Спасибомобиль, который за неделю до главного праздника страны будет курсировать по центральным улицам областной столицы.

"Данная услуга организована для удобства горожан, пожелавших оказать внимание и поздравить ветеранов. Достаточно одного телефонного звонка кураторам проекта и #Спасибомобиль приедет за комплектом подготовленных подарков прямо в офис компании. Необычную военную ретро машину с георгиевскими лентами, уличными артистами сможет узнать каждый тюменец", — рассказывают в департаменте социального развития Тюменской области.

Социальная акция "Почтовая станция "#СпасибоВетеранам" продлится до 30 мая. Информация о врученных подарках вместе с фотоотчетами будут опубликованы на официальной странице фонда в "Вконтакте".

Организаторы призывают отзывчивых тюменцев руководителей предприятий и организаций города принять участие в акции и присоединиться к числу социально активных компаний.

Дополнительные возможные варианты участия в акции:

— покупка и передача подарков через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (кабинет №10, отдел по связям с общественностью, пн.-пт. 08:00-16:30);

— личное поздравление и вручение подарка (в присутствии специалиста геронтологического центра или благотворительного фонда);

— зачисление благотворительного пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение". (Реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 (назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение").