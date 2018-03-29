Лучшая обвальщица мяса на Урале работает на "Ишимском мясокомбинате"

Заключительный этап конкурса "Славим человека труда" в номинации "Лучший обвальщик мяса" прошел на минувшей неделе в Кургане. На нем были отмечены два представителя Тюменской области.
Третье место на конкурсе занял работник мясокомбината АО "ПурагроУК" в Заводоуковске. Алексею Цветкову удалось произвести качественную обвалку свиной полутуши меньше, чем за шесть минут. Работница ООО "Ишимский мясокомбинат" Наталья Румянцева стала лучшей среди участниц-женщин и получила поощрительный приз, сообщили в департаменте АПК Тюменской области.
Всего за звание лучшего боролись два десятка профессионалов из Уральского федерального округа и Омской области. Лучшим по итогам конкурса был признан участник из Курганской области, серебро досталось омичам.
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