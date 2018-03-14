Тюменке вернули зрение после десяти лет слепоты

Врачи Областной клинической больницы №1 вернули зрение 90-летней жительнице Тюмени, которая около десяти лет жила практически слепой на оба глаза. У женщины была запущенная стадия катаракты, при которой хрусталики стали полностью молочно-белыми. Все осложнялось возрастными изменениями глаза.

Непростую операцию провел заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1 Григорий Симоненко. Чтобы вернуть зрение, потребовалось ювелирное мастерство и огромный хирургический опыт, а также современное оборудование. Благодаря этому операция прошла всего через один прокол 2,2 мм. Раньше разрезы делали до 12 мм.

Через минимальный доступ и с помощью специальных инструментов врач вначале "раздробил" большое плотное ядро катаракты. Затем имплантировал искусственный хрусталик, все так же через один прокол. После операции на глазах не осталось ни одного шва.

"За последний месяц это уже вторая операция по устранению сложнейшей формы катаракты. Не так давно прооперировали 90-летнюю пациентку с перезрелой катарактой, которая потеряла зрение больше года назад. Благодаря высокому мастерству врачей "ОКБ № 1" к ней так же вернулось зрение", — рассказали в пресс-службе ОКБ №1.