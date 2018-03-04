Четвертый выпуск сборника тюменских комиксов можно бесплатно посмотреть в интернете

Четвертый выпуск фанатского журнала комиксов тюменских авторов Black Milk доступен для бесплатного прочтения. Скачать издание можно в группе Space Cow в социальной сети "Вконтакте".

Как рассказали издатели сборника, в PDF-версии журнала собраны 64 листа работ тюменских комиксистов. А познакомиться с авторами работ любители комиксов смогут на фестивале Comic Arts Tyumen, который состоится 31 марта — 1 апреля в Тюмени.



"Когда три года назад мы начинали заниматься комиксами и выпускать сборники работ молодых авторов, то представить себе не могли, что местный проект станет международным", - отмечают издатели Black Milk Виталий Лазаренко и Георгий Елаев.

Кроме того, продолжается прием работ для пятого сборника Black Milk и его профессиональной версии "Черное молоко", пишет "Вслух.ру".