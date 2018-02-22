Социологи: меньше всего тюменские школьники хотят быть похожими на политиков, военных и одноклассников

Социологи ТюмГУ опросили порядка 850 учащихся 10–11-х классов тюменских школ, чтобы выяснить, на кого они хотят быть похожими.

Результаты следующие: 59,5 % опрошенных ответили, что в качестве образца для подражания они рассматривают родителей (59,5%), ученых (36,5%) и спортсменов (33,9 %).

Как считают специалисты, это косвенно свидетельствует о том, что жизненную стратегию молодые люди и девушки предпочитают выстраивать, опираясь на собственные интеллектуальные, моральные, физические возможности, поскольку успех в указанных сферах – ориентация на восходящую вертикальную социальную мобильность.

Вместе с тем школьники отмечали, что меньше всего они хотели бы походить на политических деятелей (46%), собственных одноклассников (45%) и военных (41,7%).

"Исследование также показало, что в систему социальных ценностей школьников входит патриотизм: обобщенно 72,5 % гордятся тем, что они россияне. При этом 85,5 % опрошенных в той или иной мере обеспокоены будущим России. Более 58 % старшеклассников не планируют уезжать из России и связывают свое будущее с нашей страной", — сообщается на сайте ТюмГУ.